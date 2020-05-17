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Воробьев: в Подмосковье с 18 мая заработают промышленные предприятия и стройки

Кирилл Васин
16:25 17.05.2020
Правительство региона решило запустить отрасли, где относительно легко контролировать соблюдение санитарных правил.
Воробьев: в Подмосковье с 18 мая заработают промышленные предприятия и стройки
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В Московской области начали снимать ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника, 18 мая, заработают промышленные предприятия и объекты бюджетного, жилого и коммерческого строительства. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», — написал Воробьев на своей странице «Вконтакте».

По его словам, правительство региона решило запустить отрасли, где относительно легко контролировать соблюдение санитарных правил, где нет работы с посетителями и можно ограничить контакт между людьми.

Также Воробьев высказался насчет доплат врачам, борющимся с коронавирусом. Он отметил, что главврачи всех медучреждений будут постоянно на связи с подчиненным по вопросам выплат, а информация о них расположат на видном месте в каждой больнице. Кроме того, в Подмосковье создадут специальную комиссию, в которую можно будет обратиться по вопросам доплат.

Ранее запуск более тысячи промышленных предприятий в Подмосковье с 18 мая анонсировала пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Согласно сообщению, на данных предприятиях будут трудиться около 240 тысяч человек.

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