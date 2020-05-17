Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новые медцентры, масочный режим и обращение Путина: как Россия борется с COVID-19

Павел Ремнев
16:30 17.05.2020
Ограничения в связи с COVID-19 постепенно снимаются, но говорить о том, что все наладилось и страна вернулась к прежней жизни говорить преждевременно.
Новые медцентры, масочный режим и обращение Путина: как Россия борется с COVID-19
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Первая неделя постепенного снятия ограничений и поэтапного  выхода страны из жесткой самоизоляции подошла к концу. Сказать, что все наладилось и жизнь вернулась в прежнее русло, конечно, нельзя. К прежней жизни в полном объеме граждане РФ если и вернутся, то еще очень не скоро.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 по-прежнему еще велико. Конечно, в первую очередь это связано с гигантскими объемами тестирования, но и реальных  заболеваний тоже еще очень много. Вирус мутирует, врачи фиксируют все новые формы его проявления и пока не будет получена вакцина или новые препараты - лучше себя поберечь. В Москве всю первую неделю действовал и будет продолжать дальше масочный режим: без масок и перчаток уже не пустят ни в магазин, ни в общественный транспорт. 

Другое важное направление - поддержка экономики, бизнеса и простых людей. В первую очередь - врачей и семей с детьми. Выплаты этим категориям на неделе были новостью номер один.

Обращения  президента РФ на прошедшей неделе ждала вся Россия. Такого в истории России еще не было: чтобы вся огромная страна на шесть долгих недель осталась дома. Остановились производства, закрылись школы, университеты, а на входы в парки и скверы повесили стоп-ленты. И вот, наконец, с 12 мая мы постепенно и осторожно начали выходить из режима ограничений.

«Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени», - обратился Владимир Путин к своим гражданам.

Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить. Особенно внимательными к своему здоровью президент призывает быть пожилых людей.

Ситуация действительно еще остается очень тяжелой: количество выявленных случаев по-прежнему велико. На этой неделе стало известно, что пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жену Татьяну Навку госпитализировали с диагнозом COVID-19. У отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тоже диагноз - COVID-19.

Абдулманап Нурмагомедов на фоне коронавирусной инфекции уже перенес кому и инфаркт, и врачи сейчас сражаются за его жизнь. Его состояние остается тяжелым. В среду от новой инфекции скончался тренер сборной России по вольной борьбе среди женщин Магомед Алиомаров. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли.

Болеют политики и рабочие, чиновники и домохозяйки, пожилые и молодые - шанс заразиться коронавирусом есть у каждого, кто выходит на улицу.

Подробнее смотрите в репортаже Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.05.2020, 15:59
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Дата16.05.2020, 20:58
На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:13 В стране и мире
Ракету с секретным военным аппаратом запустили в США
17:10 Армия
Видео
Невзирая на прочность: как военные инженеры совершают подрывы сейсмоустойчивых зданий
16:58 В стране и мире
Видео
«Оранжевая революция»: тонны морковки выбросил фермер на свалку под Киевом из-за карантина
16:58 В стране и мире
Россияне смогут увидеть МКС в небе
16:38 В стране и мире
Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
«Оранжевая революция»: тонны морковки выбросил фермер на свалку под Киевом из-за карантина
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.