Новые медцентры, масочный режим и обращение Путина: как Россия борется с COVID-19

Первая неделя постепенного снятия ограничений и поэтапного выхода страны из жесткой самоизоляции подошла к концу. Сказать, что все наладилось и жизнь вернулась в прежнее русло, конечно, нельзя. К прежней жизни в полном объеме граждане РФ если и вернутся, то еще очень не скоро.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 по-прежнему еще велико. Конечно, в первую очередь это связано с гигантскими объемами тестирования, но и реальных заболеваний тоже еще очень много. Вирус мутирует, врачи фиксируют все новые формы его проявления и пока не будет получена вакцина или новые препараты - лучше себя поберечь. В Москве всю первую неделю действовал и будет продолжать дальше масочный режим: без масок и перчаток уже не пустят ни в магазин, ни в общественный транспорт.

Другое важное направление - поддержка экономики, бизнеса и простых людей. В первую очередь - врачей и семей с детьми. Выплаты этим категориям на неделе были новостью номер один.

Обращения президента РФ на прошедшей неделе ждала вся Россия. Такого в истории России еще не было: чтобы вся огромная страна на шесть долгих недель осталась дома. Остановились производства, закрылись школы, университеты, а на входы в парки и скверы повесили стоп-ленты. И вот, наконец, с 12 мая мы постепенно и осторожно начали выходить из режима ограничений.

«Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени», - обратился Владимир Путин к своим гражданам.

Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить. Особенно внимательными к своему здоровью президент призывает быть пожилых людей.

Ситуация действительно еще остается очень тяжелой: количество выявленных случаев по-прежнему велико. На этой неделе стало известно, что пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жену Татьяну Навку госпитализировали с диагнозом COVID-19. У отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тоже диагноз - COVID-19.

Абдулманап Нурмагомедов на фоне коронавирусной инфекции уже перенес кому и инфаркт, и врачи сейчас сражаются за его жизнь. Его состояние остается тяжелым. В среду от новой инфекции скончался тренер сборной России по вольной борьбе среди женщин Магомед Алиомаров. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли.

Болеют политики и рабочие, чиновники и домохозяйки, пожилые и молодые - шанс заразиться коронавирусом есть у каждого, кто выходит на улицу.

Подробнее смотрите в репортаже Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой».