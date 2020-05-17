Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Россия является не просто страной, а отдельной цивилизацией, в развитии и сохранении которой поможет упор на высокие технологии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — отметил президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, для сохранения и развития Россия должна делать упор на высокие технологии. Для этого следует не только обращать внимание на достижения других государств, но и не забывать про свою технологическую базу, развивать конкурентные преимущества, такие как высокоточные вооружения, фундаментальная наука, инженерные кадры.