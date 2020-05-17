Борисов: у SSJ 100 хороший шанс сейчас проявить себя на рынке

После возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике наиболее востребованными стали самолеты типа Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Практика возобновления перевозок, которые мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа (SSJ 100 — прим. ред.), наиболее востребованы. Поэтому у Superjet серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке», — рассказал Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что из 360 самолетов «Аэрофлота» 218 в данный момент «стоят на бетоне».

Sukhoi Superjet 100 является первым постсоветским ближнемагистральным гражданским пассажирским самолетом. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 километров.