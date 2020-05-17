В лесу под Нижним Новгородом обнаружена свалка действующих вакцин от гриппа

В Дзержинском лесу Нижегородской области обнаружена бесхозная свалка действующих медицинских препаратов. Партию новых коробок случайно увидели прохожие.

Рассмотрев надписи на упаковках, молодые люди прочитали, что выброшенные препараты являются вакцинами от гриппа. При этом срок их годности не истек - действие лекарств рассчитано на 2019-2020 годы.

О своей находке бдительные граждане сразу же дали знать в социальные сети, после чего эта информация дошла до заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. Чиновник взял инцидент на контроль, сообщив об этом так же через соцсеть.

«Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление», - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.

По факту совершенного злодеяния уже начато расследование. Проследить путь вакцины по номерам упаковок не составит особого труда.