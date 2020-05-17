Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от COVID-19

Соблюдение социальной дистанции является самой эффективной мерой защиты от COVID-19. Такое мнение высказал главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича в Москве Александр Мясников.

«Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят», — написал Мясников в своем паблике.

По его словам, несмотря на кажущуюся простоту, соблюдение социальной дистанции может стать самой сложной мерой. Он добавил, что помимо поддержания дистанции, всем необходимо носить защитные маски, чтобы не заражать других.

Ранее Мясников предрек миру более страшную пандемию после окончания коронавируса. По его словам, COVID-19 — «лишь учения перед большой пандемией».