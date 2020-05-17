Попова рассказала об изменении питания в самолетах

После окончания пандемии коронавируса и полномасштабного возобновления авиасообщения между странами возникнет необходимость введения новой системы организации питания пассажиров. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания: последовательный, но не одномоментный, — это все тоже должно быть прописано и продумано», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, таким же образом нужно будет изменить и другие аспекты жизни людей. Ведомство занимается выработкой соответствующих рекомендаций.

Глава Роспотребнадзора добавила, что россияне обязательно должны носить защитные маски на улице, при передвижении на транспорте, в общественных местах и на работе.