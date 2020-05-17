Слепых людей научили «видеть» буквы

Слепые люди при помощи стимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их. Это открытие может стать прорывом в борьбе с потерей зрения.

Исследователи из Бейлорского медицинского колледжа в США провели следующий эксперимент: в затылочную область головы нескольких незрячих добровольцев вживили пластину с 24 электродами. На них последовательно начали подавать электрический ток, «прорисовывая» таким образом на зрительной коре мозга очертания той или иной буквы. Одновременно с этим испытуемых просили пальцами на сенсорных планшетах изобразить возникающие буквы, пишет журнал Cell.

Идея сработала - все незрячие участники эксперимента справились с заданием. Они угадали 93% букв, передаваемых им при помощи электродов. Ученые считают, что такая стимуляция зрительной коры может помочь в восстановлении зрения.

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