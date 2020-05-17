В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску

Люди должны носить маски на улице, в общественных местах и на работе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении», - уточнила глава ведомства в интервью каналу «Россия 1».

Напомним, что с 12 мая в Москве, области и многих других регионах страны был введен масочный режим. Он необходим для возвращения города к привычной жизни, недопущения дальнейшего распространения инфекции и закрепления уже достигнутых результатов.

Режим самоизоляции в России действует с конца марта. По-прежнему закрыты торговые центры, исключение составляют только центральные магазины с товарами первой необходимости. Но и в них условия достаточно жесткие: дистанция между покупателями должна быть не менее полутора метров. Также закрыты школы, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Согласно режиму, жителям разрешено выходить из дома в магазин, аптеку, выбросить мусор и для выгула собаки. Для передвижения по столичному региону у граждан должен быть оформлен цифровой пропуск. С 12 мая власти Москвы предприняли первые меры по ослаблению режима, на работу вышло около полумиллиона человек - сотрудники промышленных и строительных предприятий.

По последним данным, в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 281 752 случая коронавируса.