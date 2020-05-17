«Выхода нет»: профессор оценил проведение выпускных экзаменов в дистанционном формате

Дистанционное образование в разных ВУЗах страны организовано с разной степенью качества, заявил в комментарии «Звезде» профессор Высшей школы экономики Владимир Шадриков.

«Где-то оно на современном уровне организовано, где-то - на уровне заочного обучения. Естественно, что это так или иначе сказывается на качестве образования», - считает профессор.

По его словам, на данный момент вся высшая школа работает в режиме дистанционного образования из-за ситуации с коронавирусом.

«Другого выхода, как провести и выпускные экзамены в дистанционном режиме, просто-напросто нет», - прокомментировал он слова главы минобрнауки Фалькова о том, что в 2020 году экзамены будут проведены не традиционно.

Студенты обучаются на дистанционке уже с середины марта. Неделя с 27 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочей, в связи с чем образовательные организации ушли на каникулы. При это в Кремле позже отметили, что удаленные занятия в это время не только не воспрещаются, но и приветствуются. В связи с приближением лета, зачетов, сессий и защит дипломов, глава министерства образования и науки Валерий Фальков заявил, что государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломных работы и госэкзаменов сохранится в этом году в 77% вузов, при этом остальные вузы сохранили только защиту дипломов. В целом, по его словам, все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате.