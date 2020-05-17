Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

По всей стране отмечается стабилизация ситуации в вопросе роста распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день рост распространения остановлен», - подчеркнула она.

Руководитель ведомства отметила, что в летом придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

«Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно вы не находитесь один в каком-то помещении», - уточнила Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24» 17 мая.

По ее словам, жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придется достаточно долго.

По последним данным, в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 281 752 случая коронавируса.