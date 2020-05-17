Попова оценила возможность курортного сезона в России

Судить о возможности отдыха в России в 2020 году можно по показателям статистики по коронавирусу в ближайшие две недели, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», - сказала она в эфире канала «Россия 1».

Некоторые специалисты предрекали открытие курортного сезона с 1 июня, но с большими ограничениями. Основной поток отдыхающих ожидался с 1 июля. Возобновление отдыха предполагается с соблюдением социальной дистанции и возможного масочного режима.

При этом власти Севастополя уже заявили, что возможность открытия сезона в городе намечается на 15 июня при условии улучшения ситуации с COVD-19.

По последним данным, в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 281 752 случая коронавируса.