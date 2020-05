Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19

Больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса по ряду причин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Во-первых, из-за тарифов на лечение таких пациентов. В каждом регионе установлен тариф на оказание медпомощи, который включает себя и зарплату врача, и медикаменты, и лекарства, и расходные материалы. Лечение больных COVID-19 оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования.

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», - сказала Голикова.

Во-вторых вице-премьер считает, что сокрытие данных о COVID-19 - это «совсем не про наших врачей».

«Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID - не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать», - добавила Голикова.

Также она рассказала, как формируется статистика по заболеванию: данные собирает налоговая служба, основываясь на информации от ЗАГСов. По ее словам, после 20 числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель.

Также в эфире телеканала «Россия 1» она сказала, что уровень летальности от коронавируса в РФ в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом.

Напомним, журналисты американских СМИ обвинили Россию в том, что она якобы занижает статистику умерших пациентов от COVID-19. МИД РФ потребовал от редакций опровергнуть данные фейки -в редакции The New York Times и Financial Times будут отправлены соответствующие запросы.

По версии ВОЗ, для окончательной оценки смертности от COVID-19, как и от любого другого заболевания, необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, заявили в ВОЗ. Потому что оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний.