Наташа Королева рассказала о состоянии Заворотнюк

Певица Наташа Королева прокомментировала самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.

Королева сказала, что не только является подругой артистки, но и живет по соседству с ней в Крекшино.

«Мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку», - заявила она в эфире телеканала НТВ.

Также Королева пожелала Заворотнюк выздоровления.

В августе прошлого года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностирован рак мозга. Родственники подтвердили, что у актрисы действительно обнаружили глиобластому и она проходит лечение. Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров предложил использовать в лечении Заворотнюк новую технологию, разработанную специалистами института, при которой больного лечат вирусами. Он отметил, что ее родные уже передали в институт клетки опухоли. Специалисты центра их размножили и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но, по мнению Макарова, звезда пока не нуждается в таком лечении.

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, добавил, что с лечением жены с помощью вирусов стоит подождать, так как у нее сейчас наметилась ремиссия и ей лучше.