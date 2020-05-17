«Дикий Запад» в Мексике: «ковбой» с лассо поймал сбежавшего тигра

В социальные сети попало видео с удивительным эпизодом из жизни мексиканского города Гвадалахара.

На кадрах видно, как по пешеходной части улицы вдоль дороги расслабленно передвигается крупный тигр. Дикое животное, уже не так расслабленно, пытаются догнать три человека, один из которых выглядит, как настоящий ковбой – в соответствующей шляпе и с лассо в руках.

В какой-то момент догоняющие подбираются близко к животному и, как только тигр меняет направление, чтобы не быть настигнутым, «ковбой», размахнувшись, накидывает на него лассо.

Ролик был снят водителем одного из проезжающих мимо автомобилей и оказался в Twitter. Как указывает Mediotiempo, зверь сбежал из частного дома. Власти города были уведомлены о тигре, гуляющем по улицам, но к моменту приезда полиции животное вместе со своими преследователями уже исчезли.