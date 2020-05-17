На полном ходу в дорожную яму: страшное ДТП в Кемерове попало на видео

В Кемерове камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль влетел в яму посреди дороги. Кадры опубликовали в Сети местные жители. На них видно, что иномарка Opel на полной скорости летит по проспекту Молодежный и улетает в дорожную яму. Она была выкопана на проезжей части в связи с проведением коммунальных работ и была оборудована дорожными знаками. Однако по словам одного из местных жителей, знаки якобы были расставлены неправильно.

«36-летний водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, также проводится проверка по организации обустройства движения в месте проведения дорожных работ.

Ранее необычное, но с благополучным исходом ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Там, машина пробила ограждение и улетело в Фонтанку. Водитель смог выбраться из тонущего авто, забраться на крышу, откуда его с помощью связанных тросов вытащили неравнодушные очевидцы. Сама машина утонула в воде.