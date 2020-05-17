В Ульяновске ученые создали экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-тест для диагностики коронавируса был разработан учеными в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей страничке в Instagram.

«Разработка ульяновских ученых из компании «Тест-Ген» - экспресс-тесты на коронавирус, уже получила лицензию», - подчеркнул он .

По словам Морозова, на данный момент уже достигнута договоренность о поставке тестовых систем в медицинские учреждения региона.

Всего за период пандемии коронавируса в России было диагностировано 272 043 случая инфицирования, выздоровели - 63 166 пациентов, скончались - 2 537.