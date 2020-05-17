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Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате

Ирина Егорова
11:30 17.05.2020
Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Основной сценарий итоговой аттестации российских вузов предполагается в дистанционном формате, заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

Государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломных работы и госэкзаменов сохранится в этом году в 77% вузов, при этом остальные вузы сохранили только защиту дипломов.

«Но если вскоре ситуация в отдельных субъектах стабилизируется и будет соответственное решение властей и Роспотребнадзора - вузы с радостью вернутся в аудитории. Но мы пока готовы идти по - не скажу пессимистичному - но реалистичному сценарию, - сказал глава ведомства в эфире радио «Комсомольская правда».  

Он добавил, что, например, в медицинских вузах, нет возможности сдать экзамены удаленно. Они перенесены на осень.  

Студенты обучаются на дистанционке уже с середины марта. Неделя с 27 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочей, в связи с чем образовательные организации ушли на каникулы. При это в Кремле позже отметили, что удаленные занятия в это время не только не воспрещаются, но и приветствуются.

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