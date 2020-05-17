Юморист Вашуков опроверг информацию о госпитализации с положительным COVID-19
Он заявил, что анализ пока не подтвержден.
© Фото: mihailvashukov.ru
Юморист, звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков опроверг информацию о своей госпитализации с положительным тестом на коронавирус, которые 17 мая утром распространили многие СМИ.
«Анализ пока не подтвержден», - уточнил он в комментарии «Звезде».
61-летний артист добавил, что находится дома на самоизоляции.
В СМИ появилась информация, что у Вашукова началось поражение легких, ему предстоит пройти курс лечения в больнице.
По последним данным, в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 281 752 случая коронавируса.