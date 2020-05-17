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Воробьев анонсировал дату снятия ограничений в Подмосковье

Ирина Егорова
11:20 17.05.2020
Частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.
Воробьев анонсировал дату снятия ограничений в Подмосковье
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

С 18 мая в Московской области смогут приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, прежде чем начинать снятие ограничений, необходимо проанализировать три показателя: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество проведенных тестов. Что касается коечного фонда, то свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19.

«Скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», - отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.

Пока что для жителей Подмосковья ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса продлены до 31 мая. Нерабочий период в регионе действует до 18 мая. 

По последним данным, в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. В Подмосковье находится 27 369 пациентов с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса.

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