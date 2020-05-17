Более 40 врачей умерли от COVID-19 в Дагестане

В Дагестане от осложнений пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончались более 40 врачей, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов Instagram.

Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 2,7 миллиона рублей.

Глава регионального минздрава отметил, что врачам часто не удается избежать заражения, что в некоторых случаях приводит к их смерти.

По его словам, в республике зарегистрировано 13 697 заболевших, умерли 657 человек.

Правительство РФ утвердило для врачей, которые работают с больными коронавирусом, дополнительные выплаты.

Деньги были перечислены в регионы, но стимулирующих надбавок медперсонал так и не получил. В связи с этим, глава государства резко раскритиковал местные власти, призвав «не разводить канитель» вокруг этого вопроса, и выполнить поручение «сегодня же». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, рассчитывать выплаты будут по факту работы сотрудника без привязки ко времени как это делали в некоторых регионах страны.