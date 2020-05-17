В России выявлено 9 709 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в нашей стране выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Пациенты с положительным анализом на COVID-19 зарегистрированы во всех регионах России, причем 42% из числа новых случаев не имели клинических проявлений болезни, передает оперштаб.

Также за последние сутки умерли 94 человека и выздоровели 4 207.

Большинство новых случаев обнаружено в Москве -3 855 и области - 907.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.