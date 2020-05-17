В Гидрометцентре ожидают прохладную для мая погоду на следующей неделе

На следующей неделе россиян ожидает однородная и устойчивая погода, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Устойчивость в атмосфере - это редкое событие. Тем не менее на следующей неделе будет устойчивая однородная прохладная погода», - отметил метеоролог.

По его словам, температурный фон будет ниже многолетних значений на 2-4 градуса из-за влияния северо-западных воздушных масс. Ночью ожидается около 5-6 градусов тепла.

«Дневная температура редко будет поднимать выше 15 градусов, а для второй половины мая - это уже прохладная погода», - добавил Вильфанд.

Сильных дождей ожидать не стоит, отметил он. О том, когда все таки вернется тепло в Россию, можно будет сказать примерно 20-21 мая.

В Центральной России на будущей неделе ожидаются аномальные холода, а в регионы Западной Сибири придет 30-ти градусная жара.