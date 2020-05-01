Буйный ветер: в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В субботу, 2 мая, в столице и области ожидается сильный порывистый ветер. Гидрометцентр предупреждает о том, что в этот день объявлен «желтый» уровень опасности.

Средняя скорость ветра составит 5-10 м/с, однако возможны порывы до 15 м/с.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, 2 мая в Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа. Отмечается, что до 9 оповещение о погоде не требуется.