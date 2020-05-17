Полиция Лондона задержала участников протеста против карантина

В Лондоне правоохранительные органы задержали протестующих в Гайд-парке. Группа из 19 человек организовала в общественном месте протест против карантинных мер.

С 13 мая в Великобритании уже ослабили противоэпидемический режим, сократив число рекомендаций. Тем не менее, часть жителей столицы посчитали, что такого послабления недостаточно.

Полиция города сообщила, что в результате протестов были взяты под стражу 19 человек. Еще десятерым назначили санкции в виде штрафа.

Ранее правительство Соединенного Королевства смягчило требования, введенные в стране 23 марта, предоставив гражданам выезжать за город на отдых, а также прогуливаться и заниматься спортом на улицах.