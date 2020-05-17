В Канаде одобрены первые клинические испытания вакцины против COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Минздрав государства официально одобрил проведение первых клинических испытаний вакцины против COVID-19.

На пресс-конференкции, трансляция которой велась в Twitter, премьер указал, что в случае успеха препарат можно будет изготавливать и распространять на территории Канады.

Согласно последней информации, в Канаде зарегистрировано 74 993 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекций, 5595 из них – с летальным исходом.

Ранее в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России заявили, что ожидают начала запуска отечественной вакцины в производство в конце лета. Сейчас разработанное в центре средство проходит клинические испытания.