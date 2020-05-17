Стало известно место проведения Евровидения-2021

В 2021 году конкурс «Евровидение» планируется провести в Нидерландах. Роттердам, в котором должно было состояться «Евровидение-2020», подтвердил повторную готовность принять международный песенный конкурс у себя.

Такое сообщение накануне сделал городской совет, отметив, что ожидает проведение «Евровидения» с 12 по 16 мая следующего года. Площадку для конкурса оставят той же. По данным портала nu.nl, администрация концертного зала также выразила согласие с инициативой.

Власти Роттердама выделили дополнительные 6,7 миллионов евро для проведения конкурса в 2021 году. С учетом уже влитых в организацию проведения «Евровидения» средств, затраты города составят 22,2 миллиона евро.

Конкурс «Евровидение-2020» был официально отменен в связи распространением в мире коронавирусной инфекции. Вместо него был проведен онлайн-концерт со всеми участниками этого года.