СК проверяет информацию о нарушении прав медиков, борющихся с коронавирусом во Владикавказе

Сотрудники Следственного комитета проведут проверку информации о нарушении прав борющихся с коронавирусом медиков во Владикавказе. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

В Сети появились сообщения о том, что 150 работников скорой помощи якобы не получили обещанных доплат за работу с пациентами, зараженными COVID-19.

«По данному факту СУ СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания по указанию руководителя организована доследственная проверка», - уточняется в заявлении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за начисление и выплату стимулирующих надбавок медицинским и иным работникам, непосредственно участвовавших в оказании медицинской помощи больным коронавирусом.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.