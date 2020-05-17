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В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела

Светлана Головина
00:22 17.05.2020
Представитель Народной милиции республики обратился к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой зафиксировать нарушение перемирия.
В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press

В результате обстрела вооруженными силами Украины поселка Донецкий самопровозглашенной Луганской народной республики погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.

«Боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции», - подчеркнул он.

Осадчий выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также предупредил командование украинских силовиков, что за все обстрелы виновные лица понесут наказание, цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, представитель Народной милиции ЛНР обратился к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой зафиксировать нарушение перемирия, которое повлекло за собой гибель сотрудника ведомства, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокаций на линии боевого соприкосновения.

Незадолго до этого в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что из-за атаки со стороны ВСУ  была повреждена высоковольтная линия, которая снабжает Алчевский металлургический комбинат.

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