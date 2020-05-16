Россиян предупредили о вреде шашлыка

Вред шашлыка заключается в том, что в процессе жарки в мясе копятся канцерогенные вещества, заявила врач-онколог Елена Смирнова. Самым опасным из них является бензапирен, который образуется, когда жир капает с шашлыка на угли, а потом поднимается с дымом и оседает на поверхности мяса.

По словам врача, маринады на основе вина, пива или чая могут снизить количество канцерогенов. Также она напомнила, что людям с заболеваниями ЖКТ лучше не покупать для шашлыка свинину или баранину, так как они тяжело перевариваются. Поэтому, она посоветовала остановить свой выбор на птице или рыбе - они лучше усваиваются и быстрее готовятся.

Смирнова рассказала, как приготовить и пожарить полезный шашлык. Сперва красное мясо надо промариновать, так оно частично ферментируется, а жарить следует не на готовых углях, а на дровах. Желательно не пользоваться розжигом и средством с бензином, передает РИА Новости.

Но, пока действует режим самоизоляции в Москве, собираться в парках и лесах с друзьями и родственниками на шашлыки нельзя. За майские праздники было выявлено 44 случая жарки шашлыка в неположенных местах. Однако, по информации в СМИ, «закон не писан», например, в Ульяновской области чиновники устроили вечеринку во время карантина, а вице-мэр Новороссийска была уволена за подобное нарушение самоизоляции.