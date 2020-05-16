Видимый предвестник: главный онколог Минздрава назвал основной симптом рака

Одним из признаков онкологических заболеваний является потеря веса, заявил заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Опухоль забирает некоторую часть белка, снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента, особенно во время потери аппетита при химиотерапии», - рассказал он в Instagram.

По словам врача, именно поэтому на приеме у пациентов всегда спрашивают об изменении в весе и насколько они похудели.

Поэтому к практике лечебного голодания стоит относиться внимательно - оно может сильно навредить. Он заметил, что у людей, которые постятся часто наблюдается онкологические заболевания.

Ранее был назван ночной симптом-предвестник развития онкологии - это повышенное потоотделение без причины. Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии, например, лимфомы и лейкоза.