Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

После жалоб медиков на маленькие доплаты за работу с коронавирусными больными, в размере 27 рублей, главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился.

«Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию», - сообщил заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков.

На данный момент все сотрудники лечебного учреждения получили положенные им выплаты, передает РИА Новости.

«Коронавирусные» надбавки, положенные врачам по распоряжению президента РФ Владимира Путина должны были быть перечислены до 15 мая. Глава государства призвал не разводить «канитель», добавив, что деньги были перечислены в регионы давно, но врачи так и не получили стимулирующие выплаты. Для врачей эта сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

В случае, если выплаты не поступят, врачи могут обратиться на горячую линию регионального Минздрава или оформить жалобу на едином портале «Госуслуги» в специальном разделе.