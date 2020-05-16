Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Ирина Егорова
09:12 16.05.2020
На данный момент все врачи получили положенные им выплаты.
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

После жалоб медиков на маленькие доплаты за работу с коронавирусными больными, в размере 27 рублей, главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился.

«Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию», -  сообщил заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков.

На данный момент все сотрудники лечебного учреждения получили положенные им выплаты, передает РИА Новости. 

«Коронавирусные» надбавки, положенные врачам по распоряжению президента РФ Владимира Путина должны были быть перечислены до 15 мая. Глава государства призвал не разводить «канитель», добавив, что деньги были перечислены в регионы давно, но врачи так и не получили стимулирующие выплаты. Для врачей эта сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

В случае, если выплаты не поступят, врачи могут обратиться на горячую линию регионального Минздрава или оформить жалобу на едином портале «Госуслуги» в специальном разделе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.05.2020, 05:00
Российскому летчику Роману Филипову установили мемориальную табличку в Сирии
Дата15.05.2020, 19:11
Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
09:12 В стране и мире
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
08:19 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, может ли закаливание снизить риск заражения вирусом
07:50 В стране и мире
Недуг «замедленного действия»: какое заболевание может вызвать COVID-19 спустя годы
07:16 В стране и мире
Названы первые признаки тяжелой формы COVID-19
07:04 В стране и мире
Чипсы и орешки: в МЧС рассказали о новом риске заражения коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:34 В стране и мире
Видимый предвестник: главный онколог Минздрава назвал основной симптом рака
09:12 В стране и мире
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
08:50 В стране и мире
Видео
Врач рассказал о принципе воздействия COVID-19 на организм человека
08:19 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, может ли закаливание снизить риск заражения вирусом
08:00 Армия
Видео
Первая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинула Белград
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Американский истребитель пятого поколения рухнул во Флориде
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.