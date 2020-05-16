Врач рассказал о принципе воздействия COVID-19 на организм человека

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в комментарии «Звезде» объяснил, почему коронавируса плохо действует на организм человека.

«Клеток памяти к коронавирусу у нас не существует. Они есть только у тех людей, которые переболели коронавирусом и, чем сильнее переболел, тем этих клеток памяти больше, и вероятность того, что человек заболевает второй раз будет меньше. Если человек заболевает в легкой форме, есть риск, что он может заразиться повторно», - объяснил эксперт.

Первое негативное воздействие коронавируса на организм человека, по словам специалиста, это ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.

«Человек впадает в иммунодепреессию. Это делает сам вирус. Второе - это бронхолегочная инфекция, воспаление и склонность к хроническим бронхо-легочным заболеваниям», - добавил он.

Также он отметил, что коронавирус может стать дебютом развития бронхолегочных заболеваний, даже если раньше пациент ими не страдал.

«Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие. То есть идет поражение буквально всех этажей», - заключил Зайцев.

Самым страшным последствием COVID-19 врач назвал возникновение полиорганной недостаточности.

«Коронавирус может провоцировать острые состояния - состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», - сказал врач.

Также он призвал всех россиян оставаться дома, ведь только ответственное соблюдение режима самоизоляции является гарантией того, что вы не заразитесь коронавирусной инфекцией. По последний данным, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов.