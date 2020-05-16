В Роспотребнадзоре рассказали, может ли закаливание снизить риск заражения вирусом

Купание в холодных открытых водоемах, где температура чуть выше 10 градусов, или контрастный душ закаляют организм человека, формируют сильный иммунитет - надежный щит от любого вирусного заболевания. В Роспотребнадзоре оценили эффективность такого «лекарства» в отношении и нового типа заболевания - коронавируса.

«Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно. Если инфицирующая доза достаточно высока, то заболевание может оказаться практически неизбежным», - рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, надо различать повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания и непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний.

Специалист уверен, что закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений.

Что касается риска заражения при купании в открытых водоемах, то он сведен к минимуму, пояснил эксперт.

«Коронавирус - респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», - передает его слова «Российская газета».

Ни холод, ни жара не способствует профилактике коронавируса. Так, посещение бани неэффективно, а даже опасно из-за повышенной влажности.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заражено почти четыре с половиной миллиона человек. Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По последним данным, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов.