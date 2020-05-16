Недуг «замедленного действия»: какое заболевание может вызвать COVID-19 спустя годы

Зарубежные ученые выявили у пациентов последствия после перенесенной атипичной пневмонии – через 12 лет у них появился диабет первого или второго типа. Специалисты считают, что подобные нарушения обмена веществ могут оказаться и отдаленным последствием COVID-19.

«То, что вирусные инфекции могут вызывать диабет, известно давно, — сообщил. В частности, с большой долей вероятности это связано с инфекциями энтеровирусами и вирусом краснухи, особенно в молодом возрасте. Так что высказанная гипотеза имеет право на существование, но нуждается в объективной проверке», - заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Таким образом, вирус нарушает не только работу сердца и дыхательной системы – значительные изменения в процессе обмена веществ могут быть связаны с повреждениями в легких. Для подтверждения этой взаимосвязи необходимы дополнительные исследования, поэтому многие специалисты не спешат с выводами.

«Многое будет зависеть от особенностей конкретного пациента, от подобранного лечения, от подверженности воздействию факторов риска, — пояснил эксперт. По итогам анализа осложнений неврологического или респираторного характера у пациентов, болевших COVID-19, с учетом масштабов пандемии, может быть описан новый синдром», - заявил «Известиям» научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзад.

У пациентов с подтвержденным COVID-19 также развивалась почечная недостаточность, сообщалось ранее. Такая статистика связана с тем, что сами хронические заболевания почек часто сопутствуют таким диагнозам, как атеросклероз, сахарный диабет и гипертензия, и наблюдаются у пациентов пожилого возраста.

По данным на 15 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов.