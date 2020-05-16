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Названы первые признаки тяжелой формы COVID-19

Ирина Егорова
07:16 16.05.2020
Одним из признаков является посинение кожного покрова и слизистых - цианоз.
Названы первые признаки тяжелой формы COVID-19
© Фото: Yasin Akgul, dpa, Globallookpress

Температура, которая повышается выше 38,5, кашель, а затем одышка являются первыми и главными признаками тяжелой формы коронавируса. Их перечислил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

«Это большая частота дыханий  - 20–30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», - добавил он.

Телеведущая Елена Малышева уточнила, что особое внимание следует обратить именно на одышку - при ее появление у больного нужна срочная госпитализация. Также признаком является посинение кожного покрова и слизистых - цианоз, выразили они свое мнение в эфире Первого канала.

Ранее переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания. Ими стали потеря обоняния и вкуса, которые он ощутил на пятый день после контакта с коронавирусной больной коллегой. Также врач диагностировал у себя быстрое повышение температуры, которая не сбивается, ощущение ломоты во всем теле. По его словам, все было как в теории - именно об этих признаках врачам рассказывали на семинарах по коронавирусной инфекции.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заражено почти четыре с половиной миллиона человек. Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 15 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов. 

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