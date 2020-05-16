Чипсы и орешки: в МЧС рассказали о новом риске заражения коронавирусом

Коронавирусом можно заразиться через упаковку чипсов, орехов, сухариков и других снеков при условии, что до нее дотрагивались другие люди. В случае, если люди едят из одной упаковки или посуды, то вероятность заразиться растет, сказано в в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», - сказано в документе.

Также в ведомстве напомнили, что инфекция передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Именно поэтому важно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Еще одним способом заражения является воздушно-пылевой путь (с пылевыми частицами в воздухе) и контактно-бытовой (через рукопожатия, предметы обихода).

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заражено почти четыре с половиной миллиона человек. Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 15 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов.