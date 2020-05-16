Борьба с невидимым врагом: в Москве проведут дезинфекцию общественных пространств

Дороги, тротуары, парковки и другие общественные пространства Москвы сегодня продезинфицируют в восьмой раз. Масштабная дезинфекция проводится на регулярной основе, каждую неделю, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, - одно из самых эффективных средств профилактики», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Обработка городского пространства осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных.

Особое внимание уделяется обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, передает слова заммэра РИА Новости.

По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 135 464человек. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 262 843 случаев заражения.