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В регионы Западной Сибири придет аномальная жара

Ирина Егорова
06:27 16.05.2020
Волна тепла накроет Омскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край. В течение пяти дней среднесуточная температура будет выше среднегодовых показателей.
В регионы Западной Сибири придет аномальная жара
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press

В Омскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край придет 30-градусная жара, которая продержится в регионах Западной Сибири ближайшие пять дней.

«На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае температура 30 градусов и выше. В течение ближайших пяти дней такая очень жаркая погода. Это настоящая волна тепла», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такой период характеризуется повышенной среднесуточной температурой, по сравнению со среднегодовыми показателями. По словам Вильфанда, это явление может быть опасно для метеозависимых людей и пожилых.

Аномалия в регионах Западной Сибири будет составлять примерно 8 градусов в ближайшие дни, передает ТАСС слова синоптика.

Тем временем в Москве в выходные сохранится облачная погода с прояснениями, местами

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, местами, возможно, пройдут дожди. Температура в субботу, 16 мая, составит 17 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Ночью ожидается понижение до шести градусов. В Подмосковье столбики термометров могут опустить до плюс 3 градусов.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра до 14 м/с. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее высказывалось мнение, что лето 2020 года станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. 

Некоторые специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение коронавирусной инфекции из-за воздействия солнечных лучей и теплых температур. Также считается, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет

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