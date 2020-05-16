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В Италии планируют разрешить поездки внутри страны и за границу

Анна Берестовая
06:00 16.05.2020
Меры по значительному ослаблению ограничений на передвижение граждан хотят ввести с 3 июня.
В Италии планируют разрешить поездки внутри страны и за границу
© Фото: pixabay.com

В Италии планируют вновь сделать свободным передвижение между регионами и въезд на территорию страны. Изменения, согласно пресс-релизу Совета министров, размещенному на сайте правительства, намерены ввести с 3 июня.

Кроме этого, с 18 мая планируется снять все ограничения на мобильность внутри регионов, оставив возможность делать исключения для отдельных районов с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Схожие правила будут относится и к поездкам за пределы государства, которые могут встретить ограничения лишь по отношению к определенным территориям, исходя из адекватной предосторожности при наличию на этих территориях большой опасности заражения COVID-19.

С середины марта в стране практиковались жесткие ограничения на передвижение, предполагающие перемещение между регионами только в рабочих целях, в связи с медицинскими целями и в экстренных случаях.

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