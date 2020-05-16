Эксперт рассказал о рисках заражения коронавирусом на улице

Человек, прогуливающийся по улице в одиночестве, никак не заразится коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист объяснил, что передача COVID-19 осуществляется при наличии носителя, так как попав в окружающую среду, вирус «обречен» на потерю своего активного потенциала и разрушение.

Лебедев рассказал, что даже если бы передающийся воздушно-капельно SARS-CoV-2 в виде зависшего в воздухе облака оказался на пути человека, который прошел бы прямо сквозь него, вдохнув полной грудью, риск заражения все равно был бы крайне незначительным. И это без учета того, что такое облако долго не продержится.

«В любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту», - цитируют РИА Новости Лебедева.

Эксперт отметил, что при контакте с таким слабо концентрированным вирусом для того, чтобы избежать болезни будет достаточно тканевого иммунитета на слизистой при вдохе.

Ранее медик обратил внимание на необходимость следовать масочному режиму в тех регионах, где его ввели, чтобы не допустить передачу вируса от переносчика.