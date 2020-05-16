В США выделили еще 3 трлн долларов на поддержку экономики

Проект о выделении еще трех триллионов долларов на поддержку экономики приняла палата представителей Соединенных Штатов.

Соответствующий документ о работниках жизненно важных отраслей под названием «Закон о героях» в палате поддержали 208 человек, большая часть из которых демократы.

В ближайшее время спикеру палаты Нэнси Пелоси необходимо урегулировать этот вопрос с сенатом, в котором численность республиканцев в разы больше демократов и Белым домом, которые высказывались против подобного решения.

По их заявлениям, с последнего пакета помощи в 2 триллиона долларов прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике, пишет РИА Новости.