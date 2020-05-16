Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах

В Нью-Йорке врачи хосписа провели анализ сновидений пациентов, по результатам которого заявили, что что тяжелобольным людям примерно за 4 месяца до ухода из жизни снятся одинаковые сны.

По их словам, зачастую людям снятся их умершие родственники - покойники их зовут с собой, говоря о том, что в другом мире «хорошо и не страшно».

Помимо этого некоторым больным снилось, что они якобы отправились в поездку на самолете или поезде в сопровождении умерших членов семьи.

Почти половина сновидцев уточнили, что видели, как собираются в путь и прощаются с близкими.

Совершенно другие сны видят смертельно больные дети - главными героями их сновидений были незнакомые люди и домашние животные.

Все эти видения, по словам врачей, можно назвать своеобразной самопсихотерапией, пишет Journal of Palliative Medicine.

Однако главной загадкой для специалистов остается тот факт, что за месяц до смерти пациентов сны меняли сюжет и становились более позитивным и яркими.