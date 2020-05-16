Врач-диетолог рассказала, чем опасен старый картофель

Картофель – один из самых широко применимых овощей, к которому обращаются в готовке практически все россияне. Врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова объяснила, почему в весеннее время любовь к картошке нужно немного поумерить.

Именно в это время картофель начинает терять содержащийся в нем витамин С, вместо этого вырабатывая вредный для человеческого организма гликоалкалоид соланин.

«Если его много употребить, это может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею», - рассказала Денисова о токсичном веществе в интервью радио Sputnik.

Специалист рекомендовала осторожно обращаться с несвежей картошкой, чтобы избежать вредоносного воздействия.

Во-первых, проросший картофель лучше всего варить, срезав кожуру перед готовкой. Также перед приготовлением стоит подержать продукт, чтобы снизить уровень соланина. Картофель же, который уже начал зеленеть, есть не стоит вообще.

Ранее диетологи порекомендовали исключить или максимально сократить употребление энергетиков, заменив их чаем, кофе и шоколадом.