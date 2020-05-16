Российскому летчику Роману Филипову установили мемориальную табличку в Сирии

Российскому летчику, героически погибшему в неравном бою с боевиками в Сирии, установили мемориальную табличку.

В феврале 2018 года штурмовик Су-25 был сбит террористами. Ведущий группы штурмовиков пилот Филипов сумел катапультироваться, но приземлился на вражеской территории.

Ведомый штурмовик прикрывал командира огнем с воздуха до последнего - уничтожил два автомобиля боевиков, которые стремительно выдвинулись к оливковой роще, где находился офицер. Но когда топлива осталось лишь на обратный путь, ему пришлось покинуть район.

Офицер был тяжело ранен и при приближении боевиков подорвал себя гранатой вместе с врагами со словами «Это вам за пацанов!». Последние секунды жизни летчика попали на видео, снятое террористами, которое после было опубликовано в сети.

Память о Филипове и его подвиге была увековечена на том самом камне, у которого герой вел неравный бой с террористами. На ней изображение того самого штурмовика, на котором пилот совершал боевые вылеты.

«Перед своей командировкой, ну, у нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться. Он лично мне оставил эту пилотку, и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернешься". Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему», - рассказал сослуживец Филипова Александр Погорельский.

К месту гибели офицера отдать дань памяти и возложить венки прибыли российские и сирийские военные.

«Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда испытываем ощущение безопасности, когда слышим в небе звук самолета, и мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас», - сказал полковник сирийской армии Рами Маваз.

Поминальный молебен у места гибели Филипова провел военный священник, который окормляет российскую авиабазу Хмеймим.

Звание Героя России военному летчику первого класса Роману Филипову было присвоено посмертно.