Парад с доставкой: из-за отмены торжеств на 9 мая военные ЗВО поздравляют ветеранов на дому

Михаил Григорьевич Полячков и в 94 года - все такой же неунывающий. И улыбается точно так же, как на старых армейских фотокарточках. В 17 лет пошел добровольцем на фронт, в 19 - уже в в звании командира взвода освобождал Варшаву и брал Берлин. На военной фотографии 1945-й года он - молодой 19-летний парень в брюках-галифе, как тогда было модно. И, конечно, неунывающий.

В последнее время участник Войны из дома старается не выходить, но накануне Дня Победы 9 мая ему представился особый случай. Праздник для него решили устроить музыканты оркестра отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа - прямо перед домом участника Войны в городе Луга Ленинградской области. Так решили поздравить Михаила Григорьевича с наступающим Днем Победы.

Плац-концерт для одного фронтовика стал подарком и всем его соседям: понаблюдать за необычным поздравлением пришли жители других домов, а соседи, живущие рядом, наблюдали за необычным поздравлением из окон домов. Медицинская маска скрывала эмоции, но Михаил Григорьевич чувствовал себя, как на настоящем параде: в военном кителе, он стоял с прямой спиной по офицерской выправке.

«Спасибо вам большое! Для меня это все неожиданно, конечно, я в жизни все видел, но чтоб такое внимание - это впервые!», - выразил свой восторг фронтовик выступлением военных.

Как признался сам Михаил Григорьевич, из всех исполненных композиций, его любимая - «Прощание славянки». Он сам когда-то шел под эту мелодию маршем по Красной площади, трижды участвовал в Парадах Победы. Но поздравление этого года ему точно запомнится навсегда. При этом Михаил Полячков предпочитает оставаться скромным и не вдается в подробности происходивших с 1941 по 1945 год событий.

«Я не герой, я просто солдат отечества», - замечает ветеран в ответ на слова комбрига ЗВО, что является для современной молодежи символом мужества и героизма, подарив людям мир и свободу.

В планах отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЗВО - поздравление и других фронтовиков, «солдат отечества». Когда в силу понятных причин ветераны не могут приехать на парад, можно устроить для них и «парад у дома».