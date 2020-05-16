Экспертиза опровергла версию о нетрезвости пилота вертолета, на котором разбился Брайант

Пилот вертолета, при крушении которого погиб известный профессиональный баскетболист Кобе Брайант, не был под воздействием алкоголя или наркотиков во время аварии. Такие выводы представили данные токсикологических тестов, определявших состояние Ары Зобаяна. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на отчет коронера округа Лос-Анджелес.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант скончался 26 января этого года при крушении воздушного транспортного средства. Кроме спортсмена на борту находились еще восемь человек, включая его дочь 13-ти лет. Никто из находившихся в вертолете не выжил.

Семьи погибших пассажиров подали в суд на компании lsland Express Helicopters и Island Express Holding, одна из которых владела, а другая использовала вертолет, обвинив их в халатности.