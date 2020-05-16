Пандемия не помеха: стритрейсеры устроили гонки в Москве

В ночь на 16 мая в Москве стритрейсеры устроили гонки. Видео происходящего было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, что несмотря на продолжающийся период самоизоляции в столице, на улице собралось огромное количество людей, которые пришли посмотреть на гонщиков.

По последним данным, в Москве инфицированы более 135 464 человек, среди которых выздоровели 24 562, умерли - 1 358.

В связи с ростом числа заболевших по указу мэра Сергея Собянина режим самоизоляции был продлен до 31 мая.