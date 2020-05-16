Астронавты США планируют пять выходов в открытый космос с МКС на июнь

В июне текущего года астронавты из США должны будут совершить пять выходов в открытый космос с борта МКС. В 2020 году по данной программе уже было реализовано два выхода.

Целью новых выходов в космическое пространство станет замена аккумуляторных батарей в системе электропитания отведенного американцам сегмента Международной космической станции.

Сами батареи в количестве шести штук будут транспортированы на МКС японским грузовым кораблем, который запустят 20 мая. Такую информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы NASA.

В том же месяце запланирован выход в открытый космос с европейского сегмента Columbus, который будет осуществлен для подключения платформы Bartolomeo и установки оборудования для связи в Ka-диапазоне.

Один из американских астронавтов, определенный на участие в программе, прибудет на МКС на корабле Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что экипаж корабля производства компании SpaceX и всех близко контактировавших с ним лиц дважды протестируют на заражение коронавирусной инфекцией перед отправкой на МКС.