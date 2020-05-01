Цена барреля Brent с поставкой в июле выросла выше $27

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $27 за баррель.

На 3.10 по московскому времени ее цена составляла $27,88. Однако, к 6.20 по Москве нефть марки Brent замедлила рост до $26,82, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость нефти WTI растет на 6,1% до $20 за баррель.

На рост стоимости сырья влияет вступление в силу нового соглашения ОПЕК+. Согласно сделке, страны-нефтедобытчики, в том числе Россия и США, обязуются в мае и июне 2020 года сократить добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. С июля до декабря сокращение снизится до 7,7 миллиона баррелей.



